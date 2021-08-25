В "Борисполе" задержали гражданина Эстонии, которого разыскивает Интерпол

"Мужчина направлялся на самолет в Амстердам и во время оформления пассажиров авиарейса на документы эстонца сработала база данных Интерпола. В базе отмечалось - при выявлении арестовать", - говорится в сообщении.

Пограничники задержали гражданина Эстонии и оповестили Укрбюро Интерпола в Киеве. Сотрудники бюро подтвердили, что задержанный иностранец действительно находится в розыске.

Мужчину разыскивала полиция Финляндии за незаконный оборот наркотических средств. Его передали сотрудникам Нацполиции для дальнейших правовых действий.