В "Борисполе" госпитализировали вернувшуюся из Италии украинку

Украинку, которая прилетела из Италии, направили в больницу. Об этом РБК-Украина сообщил пресс-секретарь пограничной службы Андрей Демченко.

По его словам, у гражданки Украины, которая прибыла из Италии, не обнаружили коронавирус.

"Данную гражданку обнаружили на одном из рейсов, который прилетел из Италии. Ее передали медработникам. Она была направлена в одно из медучреждений в Киеве. Насколько мне известно, что это ОРВИ обычное", - заявил Демченко.

Он также отметил, что с 25 февраля проверка на температурный скрининг была проведена для 160 000 граждан, прибывших в Украину.

Ранее глава Национальной службы гражданской защиты Италии Анджело Боррелли подтвердил информацию об инфицировании коронавирусом гражданки Украины. Он заявлял, что украинка находится в больнице в некритичном состоянии.

Как заявлял заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, уже у пятерых украинцев диагностировали заражение коронавирусом. Все зараженные находятся за пределами Украины - четверо в Японии и одна украинка в Италии.

Добавим, по состоянию на 28 февраля в Украине не был официально подтвержден ни один случай заражения коронавирусом COVID-19.