В "Борисполе" все еще ищут взрывчатку. Аэропорт работу не прекращает

Как рассказали в полиции, по состоянию на сейчас завершено обследование помещений на территории аэропорта. Однако правоохранители также проверяют самолеты, прибывающие в аэропорт или отправляющиеся из него.

В то же время, как отметили в полиции, аэропорт продолжает работать в штатном режиме, его работа не прекращалась.

Никаких взрывоопасных предметов на территории аэропорта пока не нашли.

О минировании аэропорта стало известно сегодня утром. На электронный адрес полиции около 10 часов поступило анонимное сообщение о минировании ряда объектов на территории Киева и Киевской области, в частности одного из самолетов в аэропорту "Борисполь".