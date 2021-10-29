У "Борисполі" COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили у 11 осіб
Фото: у "Борисполі" COVID-сертифікати з ознаками підробки виявили у 11 осіб (Ольга Маджумдар, РБК-Україна)
За минулу добу, 28 жовтня, в міжнародному аеропорту "Бориспіль" у 11 осіб виявили COVID-сертифікати з ознаками підробки. Всі вони прилетіли в Україну з інших країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.
Правоохоронці відкрили кримінальні провадження за ст.358 Кримінального кодексу України про підробку, а також використання підроблених документів.
По кожному з фактів буде проведена перевірка та надана відповідна правова кваліфікація.
Нагадаємо, 25 жовтня у "Борисполі" підроблені сертифікати про вакцинацію виявили у восьми осіб.
Крім того, за минулий тиждень в Україні відкрили понад 80 справ за підробку covid-сертифікатів і результатів ПЛР-тестування.