В "Борисполь" прилетел самолет с эвакуированными из Китая украинцами

В аэропорт "Борисполь" прилетел самолет, который эвакуировал украинцев с китайского острова Хайнань из-за нового коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

Согласно информации на сайте аэропорта, самолет принадлежит авиакомпании Sky Up Airlines.

Как сообщается, из города Санья домой вернулись 158 украинцев. Они рассказали, что на острове нет паники из-за распространения вируса, хотя люди ходят в масках и скупили большинство товаров в аптеках и магазинах.

По прибытии в аэропорт у всех пассажиров самолета измерили температуру. При этом отмечается, что других проверок не проводилось.

Некоторых украинцев удивило, что после возвращения у них только измерили температуру, а врач, который это делал, даже не был в маске, хотя ожидали "человека в скафандре".

Напомним, авиакомпания МАУ выполнит два рейса из китайского города Саньи для эвакуации украинцев из-за вспышки нового коронавируса. Украинская авиакомпания выполнит рейсы 30 января и 3 февраля.

Кроме того, исследователи в специализированной лаборатории в Мельбурне смогли вырастить Уханьской коронавирус из образца пациента, что предоставит международным экспертным лабораториям важную информацию для борьбы с вирусом.