У Бориспільському районі обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи: причина

У понеділок, 18 вересня, на території Бориспільського району Київської області проводитимуть планові безпекові заходи. У зв'язку з цим можливе тимчасове обмеження руху транспорту та пішоходів, а також перевірка документів мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Бориспільської районної державної адміністрації Руслана Дяченка.

"О 9:00 18 вересня 2023 року представники правоохоронних органів розпочали проведення перевірочних заходів на території Бориспільського району", - написав Дяченко.

За його словами, під час проведення вказаних заходів у деяких населених пунктах району можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, а також проводитиметься перевірка документів.

"Усі дії відбуватимуться у межах чинного законодавства. Закликаємо зберігати спокій та з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей", - додав глава РДА.