Борис Ложкин: Второй Kyiv Jewish Forum пройдет в этом году в онлайн-режиме

8-9 сентября Еврейская конфедерация Украины во второй раз проведет Киевский Еврейский Форум (Kyiv Jewish Forum), который в этом году, учитывая эпидемическую обстановку в мире, пройдет в онлайн-режиме в партнерстве с Jerusalem Post.

Несмотря на то, что непосредственная встреча в современных условиях невозможна, ожидается, что Второй Kyiv Jewish Forum станет массовым и весомым событием мирового уровня.

К участию в Форуме уже приглашены президенты и премьер-министры разных стран, представители Госдепа США, Палаты лордов Великобритании, религиозные лидеры и всемирно известные ученые. Президент Всемирного Еврейского Конгресса Рональд Лаудер, сменный Премьер-министр Израиля Бени Ганц, спецпредставитель США по вопросам мониторинга и борьбы с антисемитизмом Элан Карр, мэр Киева Виталий Кличко, Президент Польши (1995-2005) Александр Квасьневский, правозащитник Натан Щаранский, профессор Гарвардского университета Сергей Плохий и еще несколько десятков спикеров Форума поделятся своими взглядами на вопросы борьбы с антисемитизмом, будущего иудаизма, сохранения памяти о Холокосте, израильско-иранских отношений, почтения памяти жертв Бабьего Яра и другом.

Как отметил Президент Еврейской конфедерации Украины Борис Ложкин, Украина – не случайное место для консолидации мирового еврейства. К началу ХХ века в Украине жила четверть всех евреев мира, и потомки украинских евреев сегодня есть во всех уголках мира без исключений.

"В последние несколько лет мы являемся свидетелями подлинного возрождения еврейской жизни в Украине. Еврейская конфедерация Украины стремится внести свой вклад в развитие мировой еврейской общины, именно этому мы организуем Киевский Еврейский Форум - глобальную платформу для обсуждения возможностей и проблем, с которыми сталкивается мировое еврейство, а также поиска эффективных решений", - сказал Борис Ложкин по поводу проведения Второго Kyiv Jewish Forum.

Первый Kyiv Jewish Forum состоялся в Киеве с участием более 500 делегатов из многих уголков мира, в частности, из Израиля, США, Канады и Европы.

Уровень представительства и важность вопросов, которые обсуждались на Форуме, сделали Kyiv Jewish Forum авторитетной всемирной площадкой для решения вопросов, которые беспокоят не только мировое еврейство, но и всех в целом.

Ознакомиться с программой Второго Kyiv Jewish Forum и получить напоминание о трансляции можно на сайте Форума.