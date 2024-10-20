Боргова криза в енергетиці заважає інвесторам будувати нову генерацію, - Тинний

"Зараз приватний бізнес будує мізерно мало у порівнянні з тим, що міг би будувати, бо в цьому немає економічного сенсу… Можливості є, немає жодних стимулів. Ключовою перешкодою в побудові будь-яких потужностей є державне регулювання", - сказав Тинний.

За його словами, ключовими проблемами в енергетиці наразі є різні обмеження, зарегульованість і непередбачуваність. Окрім того постійно є недофінансування енергоринку з багатомільярдними боргами, а ціни на електроенергію штучно встановлено нижчими за ринкові.

"Відповідно інвестори не будують, бо інвестиції не окупаються. В Україні темп будівництва енергетики приватними інвесторами за останні 5 років скоротився в 10 разів", - додав він.

За його словами, зняття штучних обмежень на енергоринку, його лібералізація призведе до того, що ринок сам себе відрегулює, там зникнуть борги і в енергетику почнуть приходити приватні інвестори з проєктами та інвестиціями.

"Тоді інвестори розуміють, що ти відпускаєш енергію і завтра за неї буде оплата. Тобто виконуєш бізнес-план. Зараз ти відпускаєш енергію, а тобі за неї розрахуються, можливо, через 16 місяців. За цей термін може бути вже геть інший курс, жоден банк за таких умов не кредитуватиме", - підсумував Тинний.

Як повідомлялося, борг ДП "Гарантований покупець" перед ВДЕ складає близько 35,8 млрд грн. На думку інвесторів, держава має пріоритезувати розвиток зеленої енергетики України конкретними рішеннями та діями, які стимулюватимуть інвесторів вкладати кошти.