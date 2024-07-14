Борги в "зеленій" енергетиці ослаблюють інтерес інвесторів до будівництва нових потужностей, - експерт

"Через борги, які накопичувались, і компанії не могли розрахуватись з банками і далі реалізовувати проєкт", - сказав Конеченков.

За його словами, уникнути появи нових боргів частково дозволив перехід виробників ВДЕ на продаж електроенергії напряму в ринок, однак навіть там виникають ситуації, які негативно впливають на доходи інвесторів.

"Виходячи на вільний ринок, вітроенергетику диспетчери енергосистеми почали більше обмежувати, ніж то було із зеленим тарифом", - зазначив Конеченков.

Він також розповів, що багато проєктів вітроенергетики в стадії завершення девелопменту або на стадії готовності до будівництва.

Як підкреслюють в УВЕА, у разі підтримки інвесторів, вирішення фінансових та регуляторних проблем з боку держави вони можуть побудувати до кінця 2027 року близько 4-5 ГВт зелених потужностей вітроенергетики.

Як повідомлялося раніше, борг ДП "Гарантований покупець" перед інвесторами у станції з ВДЕ складає 28,9 млрд грн і виникає переважно через недофінансування розвитку цієї галузі з боку НЕК "Укренерго".