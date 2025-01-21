ua en ru
Вт, 21 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Борги на ринку електроенергії України зросли до критичного рівня, – експерт

Вівторок 21 січня 2025 15:54
UA EN RU
Борги на ринку електроенергії України зросли до критичного рівня, – експерт Фото: борги на ринку електроенергії України зросли до критичного рівня (Getty Images)
Автор: Юлія Бойко

Заборгованість на балансуючому ринку електроенергії України досягла рекордної позначки у 34,5 млрд грн за 2024 рік, що становить серйозну загрозу для розвитку енергетичного сектору країни. Про

Про це заявив Адріан Прокіп, експерт з програми "Енергетика" аналітичного центру Український інститут майбутнього, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo.ua.

"За 2024 р. заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго» зросла на 12,7% та досягла позначки в 34,5 млрд грн. Своєю чергою, борг Укренерго перед постачальниками послуг з балансування склав 13,6 млрд грн", - зазначив Прокіп, підкреслюючи масштаб проблеми.

Експерт наголошує, що така ситуація створює значні перешкоди для розвитку нової генерації та інвестицій у галузь.

"Складається ситуація, коли продавши електроенергію, можна чекати рік-півтора на отримання коштів. І така ситуація, звісно ж, не стимулює "входити в ринок" навіть тим, хто вже збудував власну генерацію", - додав він.

Прокіп зазначив, що нещодавно прийнятий Верховною Радою законопроєкт частково вирішує проблему, але цього недостатньо: "Проте такі кроки половинчасті, і не розв'язують проблему в цілому, адже це реактивні заходи в той час, коли ігнорувати проблему боргів вже не можливо".

За словами експерта, для вирішення ситуації потрібні системні зміни: "Натомість потрібні проактивні заходи – системна політика, яка змогла б збалансувати ринок і поступово позбавити його боргів. Це ключова передумова появи нової генерації, вкрай необхідної в умовах, коли ворог регулярно руйнує енергосистему".

Водночас Прокіп підкреслює, що адміністративні методи не вирішать проблему.

"Адміністративні методи та бюрократичні накази будувати нову генерацію не спрацюють", - підсумував він.

Раніше у звіті Флорентійської школи регулювання (Florence school of regulation, FSR) також зазначали, що критична ситуація із заборгованістю на балансуючому ринку також пов’язана з недосконалістю механізмів стягнення боргів та відсутністю ефективних фінансових гарантій від учасників ринку. А це негативно впливає на ліквідність всього енергетичного сектору та його інвестиційну привабливість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електроенергія
NEWS
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
У "Резерв+" повернули відстрочки для студентів та аспірантів
DAILY
Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Від турнікета до дронів. Як новітні технології рятують життя військових на полі бою