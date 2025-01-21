Борги на ринку електроенергії України зросли до критичного рівня, – експерт

"За 2024 р. заборгованість на балансуючому ринку перед НЕК «Укренерго» зросла на 12,7% та досягла позначки в 34,5 млрд грн. Своєю чергою, борг Укренерго перед постачальниками послуг з балансування склав 13,6 млрд грн", - зазначив Прокіп, підкреслюючи масштаб проблеми.



Експерт наголошує, що така ситуація створює значні перешкоди для розвитку нової генерації та інвестицій у галузь.

"Складається ситуація, коли продавши електроенергію, можна чекати рік-півтора на отримання коштів. І така ситуація, звісно ж, не стимулює "входити в ринок" навіть тим, хто вже збудував власну генерацію", - додав він.



Прокіп зазначив, що нещодавно прийнятий Верховною Радою законопроєкт частково вирішує проблему, але цього недостатньо: "Проте такі кроки половинчасті, і не розв'язують проблему в цілому, адже це реактивні заходи в той час, коли ігнорувати проблему боргів вже не можливо".



За словами експерта, для вирішення ситуації потрібні системні зміни: "Натомість потрібні проактивні заходи – системна політика, яка змогла б збалансувати ринок і поступово позбавити його боргів. Це ключова передумова появи нової генерації, вкрай необхідної в умовах, коли ворог регулярно руйнує енергосистему".



Водночас Прокіп підкреслює, що адміністративні методи не вирішать проблему.



"Адміністративні методи та бюрократичні накази будувати нову генерацію не спрацюють", - підсумував він.



Раніше у звіті Флорентійської школи регулювання (Florence school of regulation, FSR) також зазначали, що критична ситуація із заборгованістю на балансуючому ринку також пов’язана з недосконалістю механізмів стягнення боргів та відсутністю ефективних фінансових гарантій від учасників ринку. А це негативно впливає на ліквідність всього енергетичного сектору та його інвестиційну привабливість.