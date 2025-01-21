Долги на рынке электроэнергии Украины выросли до критического уровня, - эксперт

"За 2024 г. задолженность на балансирующем рынке перед НЭК "Укрэнерго" выросла на 12,7% и достигла отметки в 34,5 млрд грн. В свою очередь, долг Укрэнерго перед поставщиками услуг по балансировке составил 13,6 млрд грн", - отметил Прокип, подчеркивая масштаб проблемы.



Эксперт отмечает, что такая ситуация создает значительные препятствия для развития новой генерации и инвестиций в отрасль.

"Складывается ситуация, когда продав электроэнергию, можно ждать год-полтора на получение средств. И такая ситуация, конечно же, не стимулирует "входить в рынок" даже тем, кто уже построил собственную генерацию", - добавил он.



Прокип отметил, что недавно принятый Верховной Радой законопроект частично решает проблему, но этого недостаточно: "Однако такие шаги половинчатые, и не решают проблему в целом, ведь это реактивные меры в то время, когда игнорировать проблему долгов уже невозможно".



По словам эксперта, для решения ситуации нужны системные изменения: "Вместо этого нужны проактивные меры - системная политика, которая смогла бы сбалансировать рынок и постепенно избавить его от долгов. Это ключевая предпосылка появления новой генерации, крайне необходимой в условиях, когда враг регулярно разрушает энергосистему".



В то же время Прокип подчеркивает, что административные методы не решат проблему.



"Административные методы и бюрократические приказы строить новую генерацию не сработают", - подытожил он.



Ранее в отчете Флорентийской школы регулирования (Florence school of regulation, FSR) также отмечали, что критическая ситуация с задолженностью на балансирующем рынке также связана с несовершенством механизмов взыскания долгов и отсутствием эффективных финансовых гарантий от участников рынка. А это негативно влияет на ликвидность всего энергетического сектора и его инвестиционную привлекательность.