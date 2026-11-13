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Борги перед підрядниками сягнули 20 млрд грн: в НАДУ звернулися до Кабміну

13:05 13.11.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Новіков
Уряд заборгував НАДУ 20 млрд гривень (фото: Getty Images)

Національна асоціація дорожників України закликає Кабмін невідкладно розпочати процес погашення майже 20-мільярдної заборгованості перед підрядниками за вже виконані роботи із захисту об'єктів енергетики й критичної інфраструктури, відновлення та експлуатації автошляхів.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на звернення НАДУ.

У зверненні членів НАДУ зазначено, що організація, не очікуючи фінансування, почала власними ресурсами відновлювати інфраструктуру, яку зруйнував ворог. Дорожники будували фортифікації та об'єкти захисту, забезпечували військову логістику.

"Наші компанії діяли так, усвідомлюючи критичну важливість державних завдань для обороноздатності та життєдіяльності країни. Ми жодного разу не дозволили собі вирішувати питання заборгованості в ультимативній формі, шантажуючи зупинкою робіт або через інформаційний тиск на керівництво Агентства. Однак приховувати проблему надалі вже неможливо. Сума боргу набула критичних масштабів, що створює ризики для фінансової стабільності галузі", - зазначається у заяві.

За даними асоціації, заборгованість перед ТОВ "Автомагістраль-Південь" наразі перевищує 9,85 млрд грн, з яких для 5,7 млрд грн не визначені джерела фінансування.

Заборгованість перед ONUR (ТОВ "ОНУР КОНСТРУКЦІОН ІНТЕРНЕШНЛ") становить понад 6 млрд грн, включно з 3 млрд грн, не забезпеченими джерелами фінансування. RDS (ТОВ "РОСТДОРСТРОЙ") заборгували 3,2 млрд грн, з яких понад 2,1 млрд грн не забезпечено джерелами фінансування.

А асоціації розповіли, що з повідомлень одного з учасників ринку стало відомо, що на зустрічі з представниками Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури напрацьовано "план погашення наявної заборгованості".

"Якщо це так, НАДУ може лише привітати намір держави вирішити проблему заборгованості, яка наразі набула загрозливих масштабів. Втім важливо, щоб "план погашення" охоплював усіх учасників ринку", - підкреслюють в заяві дорожники.

В НАДУ наголошують на тому, що розраховують "на конструктивну позицію Уряду, належну координацію дій відповідальних органів державної влади та ухвалення конкретних рішень, які забезпечать врегулювання наявної заборгованості".

Від цього, стверджує асоціація, залежить збереження понад 15 тисяч робочих місць і виробничого потенціалу, необхідного країні для будівництва й відновлення інфраструктури.

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