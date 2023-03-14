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Борги на енергоринку створюють ризики при підготовці до наступної зими, - експерт

Фото: борги на енергоринку створюють ризики при підготовці до наступної зими (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з головних пріоритетів при підготовці до наступної зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

За його словами, ризики при підготовці до наступного опалювального сезону насамперед стосуються фінансів.

"На ринку електричної енергії дуже великі борги існують. Насамперед, це борги на балансуючому ринку, вони складають 14 млрд гривень. Це поточні борги. Крім того, велика заборгованість виникла перед зеленою генерацією. Там поточні борги складають близько 18 млрд гривень, тільки за минулий рік", - сказав Омельченко.

Він підкреслив, що вирішення проблем з боргами на енергоринку має стати одним з основних завдань при підготовці до зими.

"А для цього потрібно дещо змінювати підходи до роботи ринку електричної енергії", - підсумував Омельченко.

Нагадаємо, раніше голова комітету Верховної ради з питань енергетики Андрій Герус заявляв, що в Україні можуть скасувати цінові обмеження на ринку електроенергії.

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Електроенергія