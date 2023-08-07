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Борги "Енергоатома" створюють фінансову кризу в енергетиці, - експерт

Фото: борги "Енергоатома" створюють фінансову кризу в енергетиці (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Ситуація з боргами державного "Енергоатома" створює фінансову кризу в енергетиці та заважає іншим енергокомпаніям готуватись до наступного опалювального сезону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.

"Ситуація з боргами "Енергоатому" створює фінансову кризу на ринку електроенергії, через що інші компанії не мають достатню кількість коштів для підготовки до наступного опалювального сезону", - написав він.

Експерт зазначив, що Уряд переглянув тариф на електроенергію для населення, оскільки низькі тарифи призводили до того, що в енергетиці формувалися взаємні борги між усіма учасниками енергоринку.

Він додав, що підвищення тарифу мало покращити фінансовий стан "Енергоатома", який разом з "Укргідроенерго" фінансує пільговий тариф для населення.

Проте навіть після двох місяців дії нових тарифів заборгованість "Енергоатома" перед "Гарантованим покупцем" та постачальниками електроенергії складає 27 млрд грн. З цієї суми близько 19 млрд грн це кошти, які не отримав системний оператор "Укренерго" з тарифу на передачу.

Експерт додав, що борги перед "Укренерго" своєю чергою, призводять до формування боргів перед "зеленою" генерацією, яка буде відігравати значну роль в енергобезпеці окремих регіонів.

Нагадаємо, оператор системи передачі НЕК "Укренерго" подав до суду на "Енергоатом" і намагається стягнути близько 3 млрд грн заборгованості.

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Энергоатом