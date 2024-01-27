Борги в енергетиці заважають ремонту та модернізації енергообладнання, - нардеп

Він розповів, що велика проблема сьогоднішнього енергоринку та газового сектору - це колосальне зростання заборгованостей.

На енергоринку борги оцінюються приблизно в 70 млрд грн, тоді як "Нафтогаз" заявляє про значно більші суми взаємної заборгованості на ринку газу, сказав Кучеренко.

"Завжди боргові ситуації, вони край негативно відображуються і на запасах, і на ремонтах, на модернізації і так далі", - пояснив нардеп.

Кучеренко додав, що борги - це системна проблема ринків електроенергії та газу. Вони продовжують зберігатись і ніхто не розуміє, що з ними робити.

Раніше державна "Центренерго" закликала до вирішення проблеми боргів балансуючого ринку електроенергії, щоб провести ремонти обладнання.