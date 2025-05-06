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Борг за "зеленим тарифом" сягнув 15,5 млрд, - Гарантований покупець

Вівторок 06 травня 2025 13:33
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Борг за "зеленим тарифом" сягнув 15,5 млрд, - Гарантований покупець Фото: борг за "зеленим тарифом" сягнув 15,5 млрд (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Державне підприємство "Гарантований покупець" оприлюднило актуальні дані щодо розрахунків із виробниками електроенергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), які працюють за "зеленим" тарифом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення підприємства.

Станом на кінець квітня рівень оплати за електроенергію, вироблену у 2024 році, становить 87,4%, повідомили у держпідприємстві.

Разом із тим, заборгованість НЕК "Укренерго" перед "Гарантованим покупцем" за відповідний період становить 15,5 млрд грн.

Нагадаємо, раніше у "ГарПоку" заявляли про зменшення історичної заборгованості перед виробниками «зеленої» енергетики майже на третину.

За словами керівника ДП "Гарантований покупець" Артема Некрасова, ключовими факторами, які допомогли скоротити заборгованість, стали повний розрахунок Енергоатома за ПСО перед ринком та затвердження збалансованого тарифу на передачу для НЕК "Укренерго".

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Електроенергія
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