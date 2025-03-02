Борг "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку перевищує 18 млрд грнивень, - Міненерго

Заборгованість НЕК "Укренерго" перед учасниками балансуючого ринку станом на лютий 2025 року складає 18,4 млрд грн, з яких 6,8 млрд грн припадає на "Укргідроенерго".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра енергетики Юрія Шейка під час засідання Комітету з питань енергетики та комунальних послуг.

"Заборгованість Укренерго перед учасниками на балансуючому ринку - 18,4 млрд. Це на 800 млн більше ніж на початок лютого", - сказав Шейко.

За його словами, борг перед самим Укренерго досяг понад 36 млрд грн, з яких 11,8 млрд грн – це з боку постачальника останньої надії Укрінтеренерго.

Він додав, що ключовою причиною накопичення боргів є неплатежі з боку компаній державної та комунальної форми власності.

Нагадаємо, заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел станом на кінець лютого складає 24,7 млрд грн.

Раніше експерти неодноразово наголошували, що борги на енергоринку можуть призвести до обмеження інвестицій в енергосистему та погіршення її стабільності.