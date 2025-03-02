Долг "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка превышает 18 млрд грнивень, - Минэнерго

Задолженность НЭК "Укрэнерго" перед участниками балансирующего рынка по состоянию на февраль 2025 года составляет 18,4 млрд грн, из которых 6,8 млрд грн приходится на "Укргидроэнерго".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя министра энергетики Юрия Шейка во время заседания Комитета по вопросам энергетики и коммунальных услуг.

"Задолженность Укрэнерго перед участниками на балансирующем рынке - 18,4 млрд. Это на 800 млн больше чем на начало февраля", - сказал Шейко.

По его словам, долг перед самим Укрэнерго достиг более 36 млрд грн, из которых 11,8 млрд грн - это со стороны поставщика последней надежды Укринтерэнерго.

Он добавил, что ключевой причиной накопления долгов являются неплатежи со стороны компаний государственной и коммунальной формы собственности.

Напомним, задолженность перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников по состоянию на конец февраля составляет 24,7 млрд грн.

Ранее эксперты неоднократно отмечали, что долги на энергорынке могут привести к ограничению инвестиций в энергосистему и ухудшению ее стабильности.