Борг на балансуючому ринку зростає на 200 млн щомісяця, - Візір

За його словами, лише борг державного підприємства "Укрінтеренерго" перед НЕК "Укренерго", за різними оцінками, становить від 13 до 15 мільярдів гривень і продовжує щомісячно зростати.

"200 мільйонів приріст по місяцю. Тобто у нас же ж було, погасили ми абсолютно не з тих джерел заборгованість, і вона там зараз умовно від сезону в сезон, але плюс-мінус 200 мільйонів, за оцінками, це приріст цієї заборгованості", - наголосив Візір.

Як підкреслив експерт, природа цієї заборгованості - у системних дисбалансах і нерівності умов для учасників ринку. Значна частина споживачів не оплачує електроенергію, зокрема через заборону на відключення, яка поширюється на критичну інфраструктуру та окремі категорії споживачів, що підпорядковуються військовим і цивільним адміністраціям.

"Електрична енергія - це такий самий товар, як цукор, і все, що завгодно в магазині. Його не можна прийти, взяти і сказати: "Я вам винен, запишіть на олівець", - додав експерт.

За словами Візіра, головні "винуватці" нарощування боргів - це переважно суб’єкти, якими володіє держава або територіальна громада. Крім того, частина боргу - це історична заборгованість перед споживачами на непідконтрольних територіях, яку наразі неможливо стягнути.

Нагадаємо, виконавчий директор ТОВ "НВП "ЕНЕРГО-ПЛЮС" Вадим Литвиненко вважає заборгованість перед виробниками електроенергії з відновлюваних джерел однією з головних загроз для подальшого розвитку зеленої енергетики в Україні.