Борель: Захід має зменшити залежність від Китаю, але не ставити цю країну в один ряд з РФ

Високопосадовець ЄС Жозеп Боррель вважає, що західні країни повинні зменшити свою залежність від Китаю, але не повинні ставити цю країну в одну категорію з Росією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Очевидно, що Китай консолідує нову еру своєї зовнішньої політики, та й внутрішньої теж... Китай стає набагато наполегливішим, набагато самостійнішим", - заявив він, додавши, що ЄС хоче зменшити свою залежність выд КНР і зміцнити стійкість.
При цьому він зазначив, що зараз багато держав-членів ЄС мають міцні відносини з Китаєм і навряд чи зможуть поставити Китай на один рівень з Росією.
Нагадаємо, Сполучені Штати Америки обговорюють з європейськими союзниками запровадження проти Китаю експортного контролю, який застосовується проти Росії внаслідок її повномасштабного вторгнення на територію України.
Також раніше в інтерв'ю РБК-Україна дипломат Володимир Єльченко заявив, що Китай абсолютно не зацікавлений у тому, щоб війна Росії проти України тривала. Він обґрунтував це економічними втратами.
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