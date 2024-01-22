"Не хвилюйтеся": Борель пообіцяв зберегти підтримку України, незважаючи на Близький Схід

"Не хвилюйтеся, не хвилюйтеся, українцям нема про що турбуватися - європейська підтримка залишається такою ж сильною, як завжди, і продовжуватиметься", - сказав він у Брюсселі.

Очікується, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступить на сьогоднішньому засіданні глав МЗС через відеозв'язок.

Зустріч глав МЗС країн ЄС

Як повідомляє Reuters, Боррель виступив на щомісячних зборах міністрів закордонних справ ЄС, на яких цього разу були присутні колеги із Саудівської Аравії, Єгипту та Йорданії, а також генеральний секретар Ліги арабських держав. Переговори зосереджені головним чином на наслідках нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня і наступу Ізраїлю в Секторі Газа. Під час зустрічі також обговорюється війна Росії проти України.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац та міністр закордонних справ Палестини Ріяд аль-Малікі окремо були присутні на зустрічі.

Боррель заявив, що план Ізраїлю щодо знищення ісламістського палестинського угруповання ХАМАС у Газі не працює, і Європейський Союз має продовжувати зусилля щодо створення "рішення про дві держави", незважаючи на протидію Ізраїлю.

Боррель заявив, що хоче продовжити міжнародні зусилля щодо створення процесу, який призведе до співіснування палестинської держави поряд із Ізраїлем. Останні переговори з цього питання провалилися десять років тому через взаємну недовіру та непримиренність.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу 21 січня підтвердив жорстку лінію щодо будь-якої палестинської держави, оскільки вона становить "екзистенційну небезпеку" для Ізраїлю. Він сказав, що Ізраїль продовжуватиме наполягати на повному контролі безпеки над усією територією на захід від річки Йордан, яка включатиме сектор Газа та окупований Ізраїлем Західний берег річки Йордан.