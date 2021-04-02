ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В борьбе с коррупцией Украина и США братья по оружию, - Зеленский

Новина українською → Киев, Пятница 02 апреля 2021 19:46
В борьбе с коррупцией Украина и США братья по оружию, - Зеленский Коллаж РБК-Украина: Джо Байден и Владимир Зеленский
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский раскрыл новые подробности разговора с лидером США Джо Байденом. По его словам, они сегодня обсудили воплощение и продолжение реформ в Украине.

Об этом украинский президент сказал в своем видеообращении.

Как рассказал Зеленский, американский президент поддерживает антикоррупционную и судебную реформы в Украине.

"Было отмечено и поддержано воплощение реформ в Украине, в том числе антикоррупционной, судебной и реформы Конституционного суда. По словам Байдена, в вопросах борьбы с коррупцией США и Украина братья по оружию", - заявил он.

Напомним, в начале марта США заявили о введении персональных санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского. Вашингтон обвинил Коломойского в якобы коррупции в период, когда он возглавлял Днепропетровскую область.

Под американские санкции попала и семья Коломойского. В санкционном списке оказались жена и дети украинского олигарха.

Как писало РБК-Украина, после объявления санкций против Коломойского в Офисе президента поблагодарили США за помощь в борьбе с олигархами.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский коррупция Джозеф Байден
NEWS
Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО
Байден поддерживает прогресс Украины на пути к членству в НАТО
DAILY
Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Армия ветеранов. Для чего Рада разрешила "мгновенную мобилизацию" резервистов