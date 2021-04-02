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У боротьбі з корупцією Україна та США брати по зброї, - Зеленський

Новость на русском → Київ, П'ятниця 02 квітня 2021 19:46
У боротьбі з корупцією Україна та США брати по зброї, - Зеленський Колаж РБК-Україна: Джо Байден та Володимир Зеленський
Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський розкрив нові подробиці розмови з лідером США Джо Байденом. За його словами, вони сьогодні обговорили втілення та продовження реформ в Україні.

Про це український президент сказав у своєму відеозверненні.

Як розповів Зеленський, американський президент підтримує антикорупційну та судову реформи в Україні.

"Було відзначено та підтримано втілення реформ в Україні, зокрема антикорупційної, судової та реформи Конституційного суду. За словами Байдена, у питаннях боротьби з корупцією США та Україна брати по зброї", - заявив він.

Нагадаємо, на початку березня США заявили про введення персональних санкцій проти українського олігарха Ігоря Коломойського. Вашингтон звинуватив Коломойського у нібито корупції у період, коли той очолював Дніпропетровську область.

Під американські санкції потрапила і родина Коломойського. У санкційному списку опинилися дружина та діти українського олігарха.

Як писало РБК-Україна, після оголошення санкцій проти Коломойського в Офісі президента подякували США за допомогу в боротьбі з олігархами.

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