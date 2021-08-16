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Борьба за высадку на Луну: Безос подает в суд на NASA за ее контракт со SpaceX

Новина українською →
США , Понедельник 16 августа 2021 21:44
Борьба за высадку на Луну: Безос подает в суд на NASA за ее контракт со SpaceX Фото: Blue Origin подает в суд на NASA за ее контракт со SpaceX (twitter.com/blueorigin)
Автор: Сергей Пышкин

Космическая компания Blue Origin, которая принадлежит предпринимателю и основателю Amazon Джеффу Безосу, подала в суд на NASA за ее контракт со SpaceX. Стороны продолжают бороться за возможность отправить людей на Луну.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на The Verge.

Представитель Blue Origin заявил, что контракт с компанией Илона Маска имеет множество проблем, которые должны быть устранены, чтобы уравновесить конкуренцию.

Заметим, что важную роль в выборе SpaceX, сыграло то, что компания предлагала за свои услуги цену, которая в два раза меньше, чем у Blue Origin.

Также напомним, что недавно компания Безоса обнародовала инфографику в которой раскритиковала посадочный модуль Илона Маска. Blue Origin отметила, что Starship еще ни разу не выходила за орбиту, в связи с чем, Безос требует использовать исключительно проверенные технологии.

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