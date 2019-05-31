Борьба с пиратами: как karabas.сom борется с билетными мошенниками

Лето — один из самых активных сезонов в концертной индустрии. Количество опен-эйров и больших фестивалей в эти три месяца существенно увеличивается, также как и случаи продажи поддельных билетов на масштабные мероприятия.

В среднем за сезон украинец тратит на билеты на концерты до 600 гривен. Но иногда эти деньги не доходят ни до организатора события, ни до билетного оператора, оседая в карманах билетных мошенников. О том, что билет — фальшивка большинство покупателей узнает прямо на входе, когда исправить уже ничего нельзя.

Один самых «громких» скандалов, связанных с концертной индустрией, произошел на концерте группы Imagine Dragons. Тогда мошенниками было продано более 2000 поддельных билетов. Все они были реализованы с большой скидкой через специально созданный сайт. Часть пострадавших, подали коллективный иск, но суды идут до сих пор.

Тогда, почти год назад, у организаторов концерта так и не вышло «достучаться» до полиции, хотя о создании фейкового сайта стало известно еще до концерта. Воздержаться от покупок на нем покупателей призывали и организаторы, и билетные операторы. В этом году ситуация улучшилась благодаря билетному сервису karabas.сom.

Не так давно между ним и департаментом киберполиции Нацполиции Украины был подписан Меморандум о сотрудничестве, цель которого — консолидация сил в борьбе с масштабными схемами и организованными формами мошенничества в особо крупных размерах. Теперь, если мошенники вновь попробуют создать сайт для реализации по продаже поддельных билетов, дело будет на рассмотрении Киберполиции. Более того, заявку с соответствующей жалобой можно будет зарегистрировать прямо в интернете .

«В Украине нет закона, который бы ограничивал продажу билетов. Заниматься реализацией может каждый, поэтому для потребителя важно ориентироваться на рынке билетных услуг и быть бдительным» — рассказывает основатель karabas.сom Максим Плахтий.

Защита покупателя от поддельных билетов — один из самых важных маркеров, которые сегодня ставит перед собой karabas.сom. Не так давно сервисом была запущена информационная программа «Офіційні квитки». Работа с потребителями ведется по трем направлениям.

Максимальное информирование

Недавно был запущен информационный портал officialtickets.org.ua. Здесь на понятном потребителю языке даны ответы на основные вопросы, которые могут возникнуть в ходе проведения массового мероприятия. Что делать, если вас не пускают на концерт? Какова зона ответственности покупателя, организатора и официального билетного оператора? Все пункты с активными ссылками на соответствующий раздел законодательства.

Таким образом сервис заботится о том, чтобы все покупатели электронных билетов знали свои права, а также были максимально ознакомлены с возможными рисками, приобретая билеты на подозрительных ресурсах и сайтах с бесплатными объявлениями.

Внедрение инструментария и механизмов, позволяющих проверить билет

Еще одна инновационная разработка Karabas.com — теперь каждому билету, проданному через сервис, помимо штрих-кода, присваивается уникальный проверочный маркер, зарегистрированный на портале officialtickets.org.ua. Купив электронный билет от karabas.com, покупатель может зайти на портал, ввести свой код проверки и получить исчерпывающую информацию о билете: когда проходит мероприятие, сколько стоит билет, проверялся ли он ранее. Говоря проще, если мошенники скопировали код с какого-то другого билета, вы сразу это увидите. Если код не зарегистрирован в системе — тоже. Цель инновации — обезопасить покупателя сразу в двух случаях: когда он купили билет с рук и не уверен в его оригинальности, и в случае, если покупатель переживает, что штрих-код его билета был скомпрометирован (например, снят мошенниками с фотографии, опубликованной в социальных сетях).

Во время проверки на е-мейл, с которого изначально был куплен билет, отправляется письмо с информацией о том, что в данный момент происходит проверка кода. В случае, если покупатель получил такое сообщение, но билет проверяет не он, то в karabas.сom настоятельно рекомендуют обратиться в поддержку для перегенерации нового билета.

Инструменты помощи тем, кто уже стал жертвой подделки

В случае официальной покупки билета на karabas.com, проблем у покупателя не должно возникнуть априори. На всех мероприятиях, которые обслуживает сервис, работает «кризисный центр», куда можно обратиться с любыми вопросами.

Если билет был приобретен «с рук» — это уже зона ответственности самого клиента. Но даже на этот случай на officialtickets.org.ua разместили инструкцию: что делать тем, кто стал жертвой мошенничества и подсказками куда обращаться пострадавшим в таком случае.

А что же делать тем, кто хочет приобрести печатную версию билета в оффлайновой кассе? В этом случае в karabas.com также рекомендуют совершать покупки только в официальных точках билетного оператора.

Адреса касс указаны на официальном сайте, а саму точку легко опознать по брендированной вывеске. Только в этом случае можно быть на 100% уверенным в подлинности билета. Ведь приобретая печатный билет с рук, как и в случае покупки электронной покупки на стороннем ресурсе, можно попасть на подделку. Техника позволяет достичь мошенникам такого высокого полиграфического качества, что даже сам билетный оператор не всегда «с ходу» может опознать подделку. Поэтому лучше не рисковать.