Борьба с агрессией РФ и наращивание экспорта: Кулеба назвал приоритеты МИД

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал приоритеты МИД на 2021 год. Всего министерство будет иметь семь приоритетных направлений.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг, 24 декабря.

Среди приоритетов министр выделил:

Противодействие российской агрессии и укрепления национальной безопасности государства; Помощь Министерству здравоохранению в защите граждан в условиях глобальной пандемии коронавируса; Запуск Крымской платформы; Разработка и создание качественно новой государственной политики в отношении иностранных украинцев; Продвижение и наращивание украинского экспорта в мире и привлечения иностранных инвестиций; Тема энергетики - укрепление позиций Украины в сфере, в частности водородной энергетики. Расширение отношений с африканским континентом, а также продолжение взаимодействий со странами украинского региона.

Напомним, на прошлой неделе состоялась масштабная конференция с участием руководителей дипломатических ведомств Украины. На ней президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать модель эффективной работы послов. По его словам, новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения.