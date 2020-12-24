Борьба с агрессией РФ и наращивание экспорта: Кулеба назвал приоритеты МИД

Противодействие российской агрессии и укрепления национальной безопасности государства;
Помощь Министерству здравоохранению в защите граждан в условиях глобальной пандемии коронавируса;
Запуск Крымской платформы;
Разработка и создание качественно новой государственной политики в отношении иностранных украинцев;
Продвижение и наращивание украинского экспорта в мире и привлечения иностранных инвестиций;
Тема энергетики - укрепление позиций Украины в сфере, в частности водородной энергетики.
Расширение отношений с африканским континентом, а также продолжение взаимодействий со странами украинского региона.
Напомним, на прошлой неделе состоялась масштабная конференция с участием руководителей дипломатических ведомств Украины. На ней президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать модель эффективной работы послов. По его словам, новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения.