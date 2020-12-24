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Борьба с агрессией РФ и наращивание экспорта: Кулеба назвал приоритеты МИД

Автор: Игорь Литвиненко, Марианна Присяжнюк

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал приоритеты МИД на 2021 год. Всего министерство будет иметь семь приоритетных направлений.

Об этом Кулеба заявил на брифинге в четверг, 24 декабря.

Среди приоритетов министр выделил:

  1. Противодействие российской агрессии и укрепления национальной безопасности государства;
  2. Помощь Министерству здравоохранению в защите граждан в условиях глобальной пандемии коронавируса;
  3. Запуск Крымской платформы;
  4. Разработка и создание качественно новой государственной политики в отношении иностранных украинцев;
  5. Продвижение и наращивание украинского экспорта в мире и привлечения иностранных инвестиций;
  6. Тема энергетики - укрепление позиций Украины в сфере, в частности водородной энергетики.
  7. Расширение отношений с африканским континентом, а также продолжение взаимодействий со странами украинского региона.

Напомним, на прошлой неделе состоялась масштабная конференция с участием руководителей дипломатических ведомств Украины. На ней президент Владимир Зеленский поручил МИД разработать модель эффективной работы послов. По его словам, новоназначенные послы должны показывать результат через полгода после назначения.

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Новости Украины МИД УкраиныДмитрий Кулеба