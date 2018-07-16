Booking заборонив бронювати житло в Криму

Заборона на бронювання пов'язана з санкціями ЄС

Сервіс Booking.com заборонив в анексованому Росією Криму бронювання об'єктів розміщення. Про це свідчить інформація на сайті компанії.

Зокрема, сайт сервісу повідомляє про це при спробі зарезервувати готель, хостел чи квартиру в будь-якій точці півострова.

"На жаль, на даний момент на нашому сайті неможливо забронювати проживання у Криму з метою відпочинку", - зазначено в повідомленні.

Відзначимо, що в соцмережі Facebook власниця одного з хостелів у Судаку оприлюднила офіційну відповідь від сервісу. З нього випливає, що бронювання обмежене у зв'язку з санкціями Європейського союзу.

Компанія підкреслила, що завжди прагне дотримуватися усіх відповідних і чинних законів, що діють на території, де вона працює.

"Оскільки Booking.com B.V. базується у Нідерландах, ми повинні дотримуватися торгових санкцій ЄС щодо Криму. Згідно з санкціями, компанії Booking.com заборонено пропонувати будь-які послуги, безпосередньо пов'язані з туристичною діяльністю у Криму", - відзначили в компанії.

Нагадаємо, раніше в Сенаті США представили проект резолюції, яка засуджує незаконні спроби Російської федерації (РФ) окупувати Крим.