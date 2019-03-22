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Бондарь: акцент в развитии украинского АПК нужно делать на переработку

Новости » АПК    22.03.2019 - 18:22
Бондарь: акцент в развитии украинского АПК нужно делать на переработку
Фото: Виктор Бондарь (vidrodzhennya.org.ua)

Бондарь заявил, что Украине нужно развивать аграрные перерабатывающие предприятия

Украине на государственном уровне нужно развивать аграрные перерабатывающие предприятия, а не только стимулировать сырьевой экспорт. Об этом во время встречи с коллективом агрофирмы "Эврика" в Одесской области заявил сопредседатель депутатской группы "Партия "Відродження" Виктор Бондарь, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу партии.

Он подчеркнул, что сегодня из госбюджета выделяются миллиарды гривен дотаций на поддержку крупных агрохолдингов. В то же время для фермеров и средних производителей господдержка практически отсутствует.

"На вашем предприятии работает 600 человек в летний сезон и 300 - в зимний период. А если бы государство предоставило кредит в 10 млн евро, что в масштабах бюджета не так уж много, предприятие обеспечило бы работой несколько тысяч человек. Это пример того, как неправильная государственная политика не позволяет отечественным производителям делать рывок к развитию. Поэтому я выступаю за изменение системы дотаций, за госпрограммы для пищевой и аграрной отраслей", - сказал Бондарь.

Он добавил, что экономическая стратегия партии "Відродження" предполагает предоставление "длинных" кредитов украинским производителям сроком на 10 лет под 1,5-2% годовых для закупки нового оборудования, а также ряд других стимулирующих механизмов.

"Мы предлагаем программу освобождение от НДС всего оборудования, которое ввозится для модернизации или создания новых производств. Чтобы наши производители могли выходить на рынки стран Ближнего Востока, завоевывать новые рынки ЕС. Стимулом для создания новых рабочих мест может служить возвращение зарплаты сотрудников в объеме годового фонда на седьмой год с момента основания нового предприятия. Так делают итальянцы, поляки, хорваты. Они это практикуют, а нам предлагают: вы свою промышленность закройте, а мы вас завалим своими товарами, своим горошком, перцем. Такого не должно быть!" - заявил он.

Как отметил руководитель предприятия "Эврика" Михаил Белый, отсутствие кредитования в Украине является серьезной проблемой для украинских производителей.

"Устаревшее оборудование, на котором мы работаем, не может выдерживать конкуренцию с новейшими технологиями производства. Оно на 30% более энергоемкое, чем то, которое используется в развитых странах. Собственными силами мы, к сожалению, с этим не справимся. Поэтому вопрос кредитования для нас стоит очень остро", - пояснил Белый.

Бондарь: государство должно помогать промышленности не только льготами
Новости Украины Виктор БондарьАгропромышленный комплексПартия "Видродження"
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