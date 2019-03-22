Бондар: акцент в розвитку українського АПК потрібно робити на переробку

Фото: Віктор Бондар (vidrodzhennya.org.ua)

Бондар заявив, що Україні потрібно розвивати аграрні переробні підприємства

Україні на державному рівні потрібно розвивати аграрні переробні підприємства, а не тільки стимулювати сировинний експорт. Про це під час зустрічі з колективом агрофірми "Евріка" в Одеській області заявив співголова депутатської групи "Партія "Відродження" Віктор Бондар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

Він підкреслив, що сьогодні з держбюджету виділяються мільярди гривень дотацій на підтримку великих агрохолдингів. У той же час для фермерів і середніх виробників держпідтримка практично відсутня.

"На вашому підприємстві працює 600 чоловік в літній сезон і 300 - в зимовий період. А якби держава надала кредит у 10 млн євро, що в масштабах бюджету не так вже багато, підприємство забезпечило б роботою кілька тисяч чоловік. Це приклад того, як неправильна державна політика не дозволяє вітчизняним виробникам робити ривок до розвитку. Тому я виступаю за зміну системи дотацій, за держпрограми для харчової та аграрної галузей", - сказав Бондар.

Він додав, що економічна стратегія партії "Відродження" передбачає надання "довгих" кредитів українським виробникам терміном на 10 років під 1,5-2% річних для закупівлі нового обладнання, а також ряд інших стимулюючих механізмів.

"Ми пропонуємо програму звільнення від ПДВ обладнання, яке ввозиться для модернізації або створення нових виробництв. Щоб наші виробники могли виходити на ринки країн Близького Сходу, завойовувати нові ринки ЄС. Стимулом для створення нових робочих місць може служити повернення зарплати співробітників в обсязі річного фонду на сьомий рік з моменту заснування нового підприємства. Так роблять італійці, поляки, хорвати. Вони це практикують, а нам пропонують: ви свою промисловість закрийте, а ми завалимо вас своїми товарами, своїм горошком, перцем. Такого не повинно бути!" - заявив він.

Як зазначив керівник підприємства "Евріка" Михайло Білий, відсутність кредитування в Україні є серйозною проблемою для українських виробників.

"Застаріле обладнання, на якому ми працюємо, не може витримувати конкуренцію з новітніми технологіями виробництва. Воно на 30% більш енергоємне, ніж те, яке використовується в розвинених країнах. Власними силами ми, на жаль, з цим не впораємося. Тому питання кредитування для нас стоїть дуже гостро", - пояснив Білий.