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Бомбоубежища в Каменском оборудовали дизель-генераторами

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Пятница 08 апреля 2022 15:33
Бомбоубежища в Каменском оборудовали дизель-генераторами Фото: бомбоубежища в Каменском оборудовали дизель-генераторами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Бомбоубежища в городе Каменское оборудовали мощными дизель-генераторами. Они позволят обеспечивать людей светом, в случае отключения внешних сетей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на службу "Метинвеста".

Всего дизель-генераторы получили 4 бомбоубежища: их за собственные средства установила группа "Метинвест" на бомбоубежищах завода "Каметсталь".

"Каждый день в городе раздаются сирены. И работники завода каждый день спускаются к бомбоубежищам, а потом снова возвращаются к работе. Такие генераторы - дополнительная безопасность и надежда для людей", - сказал начальник участка цеха подготовки производства Руслан Солодовник.

Напомним, ранее предприятие "Каметсталь" также передало больницам города 10 тонн лекарств - антибиотиков, анальгетиков, кровоостанавливающих и многие другие.

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Метинвест Каменское
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