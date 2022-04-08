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Бомбосховища в Кам'янскому обладнали дизель-генераторами

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П'ятниця 08 квітня 2022 15:33
Бомбосховища в Кам'янскому обладнали дизель-генераторами Фото: бомбосховища в Кам'янскому обладнали дизель-генераторами (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Бомбосховища у місті Кам'янське обладнали потужними дизель-генераторами. Вони дадуть змогу забезпечувати людей світлом, у разі відключення зовнішніх мереж.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на службу "Метінвеста".

Всього дизель-генератори отримали 4 бомбосховища: їх за власні кошти установила група "Метінвест" на бомбосховищах заводу "Каметсталь".

"Кожен день у місті лунають сирени. І працівники заводу кожен день спускаються до бомбосховищ, а потім знову повертаються до роботи. Такі генератори - додаткова безпека та надія для людей", - сказав начальник дільниці цеху підготовки виробництва Руслан Солодовник.

Нагадаємо, раніше підприємство "Каметсталь" також передало лікарням міста 10 тонн ліків - антибіотиків, анальгетиків, кровоспинних та багато інших.

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Метинвест Каменское
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