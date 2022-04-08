Бомбосховища в Кам'янскому обладнали дизель-генераторами
Бомбосховища у місті Кам'янське обладнали потужними дизель-генераторами. Вони дадуть змогу забезпечувати людей світлом, у разі відключення зовнішніх мереж.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на службу "Метінвеста".
Всього дизель-генератори отримали 4 бомбосховища: їх за власні кошти установила група "Метінвест" на бомбосховищах заводу "Каметсталь".
"Кожен день у місті лунають сирени. І працівники заводу кожен день спускаються до бомбосховищ, а потім знову повертаються до роботи. Такі генератори - додаткова безпека та надія для людей", - сказав начальник дільниці цеху підготовки виробництва Руслан Солодовник.
Нагадаємо, раніше підприємство "Каметсталь" також передало лікарням міста 10 тонн ліків - антибіотиків, анальгетиків, кровоспинних та багато інших.