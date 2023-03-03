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Бомбардував Харківську телевежу: російський льотчик отримав 12 років в'язниці

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Харків, П'ятниця 03 березня 2023 10:59
Бомбардував Харківську телевежу: російський льотчик отримав 12 років в'язниці Фото: російський льотчик, який бомбардував телевежу в Харкові, отримав 12 років в'язниці (wikipedia.org)
Автор: Марія Кучерявець

Суд виніс вирок російському льотчику, який бомбардував Харківську телевежу минулої весни. За скоєне він проведе за градами 12 років.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Як встановило слідство, зловмисником виявився заступник командира військової частини 6-ї армії військово-повітряних сил та протиповітряної оборони західного військового округу ЗС РФ.

Так, 6 березня минулого року він на російському бойовому літаку перетнув кордон України і здійснив бомбардування радіотелевізійної станції у Харкові.

Встановлено, що для повітряної атаки зловмисник застосував вісім авіаційних бомб ФАБ-500 загальною вагою 2,5 тонни у тротиловому еквіваленті.

Самого льотчика ж українські захисники збили одразу після того, як той скинув бомби. Після катапультування та приземлення його було затримано.

На підставі доказів, зібраних слідчими СБУ, суд визнав його винним за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Фігуранту призначено покарання у вигляді 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, нещодавно коригувальника російських обстрілів по Харкову засудили на 15 років в'язниці.

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