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Бомбардировал Харьковскую телебашню: российский летчик получил 12 лет тюрьмы

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Харьков, Пятница 03 марта 2023 10:59
Бомбардировал Харьковскую телебашню: российский летчик получил 12 лет тюрьмы Фото: российский летчик, бомбивший телебашню в Харькове, получил 12 лет тюрьмы (wikipedia.org)
Автор: Мария Кучерявец

Суд вынес приговор российскому летчику, бомбившему Харьковскую телебашню прошлой весной. За совершенное он проведет за грядами 12 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как установило следствие, злоумышленником оказался заместитель командира воинской части 6-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа ВС РФ.

Так, 6 марта прошлого года он на российском боевом самолете пересек границу Украины и провел бомбардировку радиотелевизионной станции в Харькове.

Установлено, что для воздушной атаки злоумышленник применил восемь авиационных бомб ФАБ-500 общим весом 2,5 тонны в тротиловом эквиваленте.

Самого летчика украинские защитники сбили сразу после того, как тот сбросил бомбы. После катапультирования и приземления он был задержан.

На основании доказательств, собранных следователями СБУ, суд признал его виновным по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Фигуранту назначено наказание в виде 12 лет заключения.

Напомним, недавно корректировщик российских обстрелов по Харькову был приговорен к 15 годам тюрьмы.

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