Бомбардир збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

31-річний українець перебрався до лав середняка Національної ліги Іспанії. У минулому сезоні памплонці посіли 12-те місце в чемпіонаті.

Корсун уклав із "Шотою" контракт на 2 роки. До складу нової команди він приєднається після вересневого чемпіонату світу, де змагатиметься збірна України. Універсал у футболці "синьо-жовтих" став найкращим бомбардиром в еліт-раунді кваліфікації.

Вихованець "Урагана" Корсун досі виступав лише на батьківщині. Кольори рідної команди футзаліст захищав у 2012-2018 рр. Наступні чотири сезони він відіграв за херсонський "Продексім". Перед кампанією 2022/23 повернувся в "Ураган", а в минулому сезоні зіграв 27 матчів (16 м'ячів, 7 асистів).

У складі збірної України Корсун дебютував у 2016 році. Загалом він провів 65 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких оформив 27 голів. Універсал стане другим українцем у чемпіонаті Іспанії, де колега за амплуа Микола Микитюк грає за "Кордобу".