ua en ru
Чт, 15 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Бомбардир збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії

Памлона, Четвер 15 серпня 2024 14:55
UA EN RU
Бомбардир збірної України переїхав у чемпіонат Іспанії Фото: Ігор Корсун у футболці збірної України (5x5.org.ua)
Автор: Антон Федорців

Український футзаліст Ігор Корсун змінив івано-франківський "Ураган" на "Шоту" з іспанської Памплони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

31-річний українець перебрався до лав середняка Національної ліги Іспанії. У минулому сезоні памплонці посіли 12-те місце в чемпіонаті.

Корсун уклав із "Шотою" контракт на 2 роки. До складу нової команди він приєднається після вересневого чемпіонату світу, де змагатиметься збірна України. Універсал у футболці "синьо-жовтих" став найкращим бомбардиром в еліт-раунді кваліфікації.

Вихованець "Урагана" Корсун досі виступав лише на батьківщині. Кольори рідної команди футзаліст захищав у 2012-2018 рр. Наступні чотири сезони він відіграв за херсонський "Продексім". Перед кампанією 2022/23 повернувся в "Ураган", а в минулому сезоні зіграв 27 матчів (16 м'ячів, 7 асистів).

У складі збірної України Корсун дебютував у 2016 році. Загалом він провів 65 поєдинків за "синьо-жовтих", у яких оформив 27 голів. Універсал стане другим українцем у чемпіонаті Іспанії, де колега за амплуа Микола Микитюк грає за "Кордобу".

До слова, футболіст Циганков пропустить старт Ла Ліги через вірус.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат Іспанії
NEWS
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
"Ахмат" і не тільки. З'явилися подробиці взяття в полон 100 росіян у Курській області
DAILY
Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Буря у склянці. Навіщо Путін та Орбан влаштували політичну виставу через нафту та санкції