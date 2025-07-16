Бомба з крилами і GPS: що відомо про ФАБ-500, якою РФ атакувала Добропілля

Російська армія застосувала ФАБ-500 під час удару по центру Добропілля. Це авіабомба радянського зразку, яку окупанти модифікували та використовують для обстрілів українських територій.

РБК-Україна розповідає, що відомо про авіабомбу, якою росіяни атакували місто у Донецькій області.

ФАБ-500 - це російська (раніше радянська) авіаційна фугасна бомба калібру 500 кг. Назва розшифровується як "фугасна авіаційна бомба". Це одна з найпоширеніших авіабомб, яка застосовується з радянських часів і активно використовується Росією у війні проти України.

Основні характеристики ФАБ-500:

Маса: близько 500 кг.

Маса вибухової речовини: приблизно 200–250 кг (залежно від модифікації).

Тип вибухової речовини: тротил або його суміші.

Призначення: ураження живої сили, фортифікацій, будівель, техніки.

Метод доставки: скидається з літака (вільне падіння).

Основні модифікації:

ФАБ-500 М-54 - стара версія з товстими стінками, призначена для ураження укріплень.

ФАБ-500 М-62 - легша версія з тоншими стінками, більш сучасна, краще підходить для ураження м’яких цілей.

ФАБ-500 ШН - модифікація з парашутною системою для уповільнення падіння.

Використання у війні проти України

З 2023 року Росія почала активно модернізувати ФАБ-500, оснащуючи їх плануючими модулями (УМПК - уніфікований модуль планування і корекції).



Такі бомби набули можливості:

планувати на відстань до 40–70 км від літака, тобто запускати їх без входження в зону дії ППО;

мають систему супутникового наведення, що підвищує точність ураження.

Такі плануючі бомби стали серйозною загрозою для української інфраструктури та міст у прифронтових зонах. Зокрема, їх використовують для ударів по позиціях ЗСУ, логістиці, мостах, промислових об’єктах.

Проблеми для ППО

Через високу швидкість і траєкторію польоту після скидання, ФАБ-500 з УМПК складно перехопити традиційними засобами ППО. Вони часто стають причиною масових руйнувань, особливо в містах поблизу лінії фронту (наприклад, Часів Яр, Авдіївка, Куп’янськ - ред.)

З цього можна зробити висновок, що для росіян ФАБ-500 - проста, дешева, але дуже руйнівна зброя, яка в модернізованій версії стала важливим інструментом російської авіації. Її використання є серйозним викликом для української ППО та оборонної стратегії.