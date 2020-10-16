Большую часть Украины сегодня накроют дожди

В Украине в пятницу, 16 октября, ожидается ухудшение погодных условий. На большей территории страны ожидаются дожди, температура воздуха будет колебаться от +9 до +23 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Прогноз во всех областях

На западе, а также в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях сегодня прогнозируют дожди. На остальной территории будет сухо.

Температура воздуха в западных областях составит +9+15 градусов днем, +4+10 ночь. На севере днем будет +14+16 градусов, ночью +8+11. В центральных областях, а также на востоке и юге днем будет +19+23 градуса, ночью +10+14, в Одесской области +14+17.

Погода в Киеве

В столице сегодня будет дождливо. Температура воздуха днем будет колебаться от +13 до +15 градусов. Ночью ожидается +10+12 градусов.

Ранее РБК-Украина писало, что в ближайшие дни в стране ожидается снижение температуры, прогнозируют дожди. В воскресенье погода вновь должна стать сухой.

Также сообщалось, что в октябре средняя месячная температура ожидается в пределах 6-12 градусов тепла.