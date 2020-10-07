Большую часть Украины накроют грозовые дожди: прогноз погоды на сегодня

В Украине сегодня, 7 октября, на большей территории страны ожидаются дожди, местами с грозами. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +25 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Практически во всех западных регионах, кроме Волынской и Ровенской областей, ожидаются дожди. Температура воздуха днем будет +17+19, ночью +8+10 градусов.

В центре и на юге страны, кроме Полтавской и Херсонской областей прогнозируют дожди с грозами. Температура воздуха днем составит +17+21 в центральных областях, на юге +22+25 градусов, ночью +13+15.

На востоке страны будет солнечно и тепло - днем +21+24, ночью +8+10, в Днепропетровской и Запорожской областях +11+15 градусов.

Прогноз в Киеве

В столице в среду будет дождь и гроза. Днем ожидается +17+19 градусов, ночью +13+15.

Напомним, 6 октября в Украине объявили штормовое предупреждение. Почти на всей территории страны наблюдались сильные порывы ветра 15-20 м/с.

Также РБК-Украина писало, что днями в результате непогоды подтопило часть Ивано-Франковска. Также были повалены деревья. Никто в результате непогоды не пострадал.