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Большой поток беженцев из Украины может стать позитивом для Европы, - МВФ

Фото: беженцы из ЕС может стать позитивом для Европы (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большой поток беженцев из Украины в ЕС из-за российского вторжения может стать позитивом. Страны Европы нуждаются в рабочей силе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью директора Европейского департамента МВФ Альфреда Кеммера Голоса Америки

"В долгосрочной перспективе, Украина хочет, чтобы беженцы вернулись. Чем раньше это произойдет, тем лучше. Однако, кое-кто из беженцев может остаться на долгий период и это будет позитивом для Европы, потому что в среднесрочной перспективе в Европе не хватает рабочей силы", - сказал он.

По его словам, Польша принимает значительное количество беженцев - три миллиона из пяти миллионов тех, кто покинул Украину. Расходы для польского бюджета будут составлять, по оценкам, от 0,5 до 1% ВВП. Это немало.

"Однако Польша приветствует беженцев и мы понимаем европейскую солидарность, солидарность многих европейских стран, когда речь идет о помощи украинским беженцам. Все же, есть влияние на бюджет и нам известно, что есть давление на рынок жилья, но есть значительное желание помочь и поэтому мы считаем, что первая фаза была проведена очень успешно", - добавил он.

Ранее на этой неделе МВФ прогнозировал, что из-за российского вторжения в Украину экономический рост в 19 странах, использующих евро, в 2022 году составит 2,8%, что на 1,1 процентных пункта ниже прогноза в январе.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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