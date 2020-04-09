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Большинство жителей Донбасса назвали Россию стороной конфликта

Новости » Общество     09.04.2020 - 14:49
Большинство жителей Донбасса назвали Россию стороной конфликта
Иллюстративное фото (УНИАН)

При этом только около половины считают конфликт войной Украины с Россией

Большинство жителей подконтрольного Украине Донбасса считают Российскую Федерацию стороной вооруженного конфликта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на опрос Фонда "Демократические инициативы".

По данным опроса, мнения опрошенных в Донецкой и Луганской областях заметно различаются. В частности, среди донецких респондентов Россию назвали стороной конфликта 76%, среди луганских - 47%.

Что касается форм вовлечения РФ, то среди дончан наиболее распространено (46%) мнение о полном контроле со стороны России за "ДНР/ЛНР", тогда как среди луганчан такой ответ дали только 20%. В то же время 40% дончан и 44% луганчан убеждены, что Россия поставляет на Донбасс гуманитарную помощь.

Кроме того, в Луганской области резко (с 2% до 32%) выросла доля тех, кто считает, что Россия вступает в конфликт лишь дипломатическими средствами; существенно снизилась доля тех, кто считает, что Москва поставляет боевикам оружие (с 46% до 33%) и участвует в боевых действиях (с 36% до 20%).

При этом мнение донецких и луганских респондентов о наличии войны между Россией и Украиной значительно отличаются. Если среди донецких опрошенных 64% согласились с фактом войны, то среди луганчан с этим согласны только 38%, а 43% не согласились с подобной постановкой вопроса.

Большинство жителей Донбасса назвали Россию стороной конфликта

Фото: результаты опроса на Донбассе (dif.org.ua)

Региональное исследование общественного мнения проводили в Донецкой и Луганской областях в течение 18 февраля - 2 марта 2020 года. Всего в каждой из областей опросили по 500 респондентов по выборке, представляющей взрослое население областей (за исключением оккупированных территорий). Выборка репрезентативна по таким показателям как возраст, пол и место жительства. Теоретическая погрешность выборки не превышает 3,5%.

Напомним, ранее сообщалось, что только 10% украинцев поддержали бы признание оккупированного Крыма российской территорией в обмен на освобождение Донбасса.

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