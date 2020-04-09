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Більшість жителів Донбасу назвали Росію стороною конфлікту

Новини » Суспільство     09.04.2020 - 14:49
Більшість жителів Донбасу назвали Росію стороною конфлікту
Ілюстративне фото (УНІАН)

При цьому лише близько половини вважають конфлікт війною України з Росією

Більшість жителів підконтрольного Україні Донбасу вважають Російську Федерацію стороною збройного конфлікту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на опитування Фонду "Демократичні ініціативи".

За даними опитування, думки опитаних в Донецькій і Луганській областях помітно різняться. Зокрема, серед донецьких респондентів Росію назвали стороною конфлікту 76%, серед луганських - 47%.

Що стосується форм залучення РФ, то серед донеччан найбільш поширена (46%) думка про повний контроль з боку Росії за "ДНР/ЛНР", тоді як серед луганчан таку відповідь дали тільки 20%. У той же час 40% донеччан і 44% луганчан переконані, що Росія постачає на Донбас гуманітарну допомогу.

Крім того, в Луганській області різко (з 2% до 32%) зросла частка тих, хто вважає, що Росія вступає в конфлікт лише дипломатичними засобами; істотно знизилася частка тих, хто вважає, що Москва постачає зброю бойовикам (з 46% до 33%) і бере участь в бойових діях (з 36% до 20%).

При цьому думки донецьких і луганських респондентів про наявність війни між Росією і Україною значно відрізняються. Якщо серед донецьких опитаних 64% погодилися з фактом війни, то серед луганчан з цим згодні лише 38%, а 43% не погодилися з такою постановкою питання.

Більшість жителів Донбасу назвали Росію стороною конфлікту

Фото: результати опитування на Донбасі (dif.org.ua)

Регіональне дослідження громадської думки проводили в Донецькій і Луганській областях протягом 18 лютого - 2 березня 2020 року. Всього в кожній з областей опитали по 500 респондентів за вибіркою, що репрезентує доросле населення областей (за винятком окупованих територій). Вибірка репрезентативна за такими показниками як вік, стать та місце проживання. Теоретична похибка вибірки не перевищує 3,5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лише 10% українців підтримали б визнання окупованого Криму російською територією в обмін на звільнення Донбасу.

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