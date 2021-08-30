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Большинство Украины накроют ливни, а на востоке - жара: какой погоды сегодня ожидать

Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 30 августа большинство территорий Украины накроют сильные дожди. Только на востоке и частично на юге ожидается жаркая погода - до + 35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По прогнозу синоптиков, на Западе осадки в виде дождей ожидаются в течение всех суток. Температура воздуха составит днем +19 +22 градуса, а ночью опустится до +12 +15.

На Севере также прогнозируются дожди в течение дня и ночи. Столбики термометра днем будут колебаться в пределах +24 +30 градусов, а ночью составлять +14 + 17.

В восточных областях сегодня без осадков. Температура воздуха днем будет достигать +30 +35 градусов, а ночью опустится до +14 +17.

На юге Украины частично днем пройдут дожди. В частности, осадки предусматриваются в Николаевской и Одесской областях, на остальных территориях - сухая и солнечная погода. Столбики термометра днем покажут +26 +34 градуса, ночью +20 +22.

В центральной части местами прогнозируют ливни. Так, в Черкасской и Кировоградской области осадки ожидаются в течение всех суток. Температура воздуха будет колебаться в пределах +26 +30, а ночью +13 +17.

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Сегодня, 30 августа в столице страны синоптики прогнозируют дожди в течение суток. Температура воздуха днем составит +25 +27, а ночью опустится до +15 +17.

Напомним, по прогнозу Укргидрометцентра в сентябре 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине ожидается в пределах +14 +18 градусов.

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