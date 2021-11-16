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Большинство украинцев не знают ставки налога, который из них берет государство

Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев не смогли правильно указать, какая ставка налога на доходы физических лиц действует в стране. Ответ 18% выбрали только 41% граждан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса по программе "Долучайся!".

Кроме того, 12% украинцев заявили, что ставка составляет 25%, еще 6% - что 12%, а 4% выбрали ставку 5%.

Затрудняются с ответом 37% граждан Украины.

В то же время 68% украинцев правильно указали, что государственный бюджет страны принимает Верховная рада. Еще 10% думают, что это делает, Кабинет министров, 5% - Национальный банк, в 4% - президент, а 10% - что все перечисленные вместе.

Опрос по общественному привлечению проводится в рамках программы содействия общественной активности "Долучайся!" (USAID / ENGAGE), финансируемой Агентством США по международному развитию (USAID) и реализуемой Pact в Украине.

Полевой этап проводился компанией Info Sapiens в августе - сентябре 2021 года среди 2080 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Погрешность выборки составляет 2,2% (без учета дизайн-эффекта).

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