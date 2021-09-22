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Большинство украинцев уже заметили, как "Большая стройка" изменила дороги, - опрос

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Киев, Среда 22 сентября 2021 11:30
Большинство украинцев уже заметили, как "Большая стройка" изменила дороги, - опрос Фото: ремонт дорог по программе президента продолжается (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталия Гурковская

По сравнению с прошлым годом, количество украинцев, которые отмечают рост количества и качества дорожно-ремонтных работ, увеличилось с 76% до 82%.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 10-13 сентября во всех регионах Украины, за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

41% опрошенных отметили, что при президенте Владимире Зеленском, который инициировал программу "Большая стройка", в Украине уже построено и отремонтировано дорог больше, чем при любом другом президенте.

Большинство украинцев уже заметили, как &quot;Большая стройка&quot; изменила дороги, - опрос

Уверенных в том, что при Порошенко ремонтировали больше - всего 9%, при Януковиче и Кучме – по 7%, при Кравчуке - 2% и 1% - при Ющенко.

Большинство украинцев уже заметили, как &quot;Большая стройка&quot; изменила дороги, - опрос

В том, что состояние дорог улучшилось, 36% респондентов увидели заслугу именно Президента. 33% считают, что это стало результатом действий местных властей, 8% - усилий Мининфраструктуры и Укравтодора, 2% - Верховной рады и 1% - премьер-министра.

Кроме этого, увеличение количества строительства объектов социальной инфраструктуры, которое также проходит в рамках "Большой стройки", отметили 29% украинцев.

Опрошенные поддержали также инициативу Владимира Зеленского о введении ипотечной программы со ставкой 7%. За высказались 46% опрошенных.

Опрос проводился по методу CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). В ходе него было опрошено 3 тыс. граждан Украины старше 18 лет. Ошибка репрезентативности не превышает 1,8%.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что программа "Большая стройка" доказала возможность построения в Украине качественной инфраструктуры.

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