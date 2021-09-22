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Більшість українців уже помітили, як "Велике будівництво" змінило дороги, - опитування

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Київ, Середа 22 вересня 2021 11:30
Більшість українців уже помітили, як "Велике будівництво" змінило дороги, - опитування Фото: ремонт доріг за програмою президента триває (facebook.com/velyke.bud)
Автор: Наталія Гурковська

У порівнянні з минулим роком, кількість українців, які відзначають зростання кількості і якості дорожньо-ремонтних робіт, збільшилася із 76% до 82%.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 10-13 вересня у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Криму і Донбасу.

41% опитаних відзначили, що за президенства Володимира Зеленського, який ініціював програму "Велике будівництво", в Україні уже відремонтували і збудували доріг більше, ніж за будь-якого іншого президента.

Більшість українців уже помітили, як &quot;Велике будівництво&quot; змінило дороги, - опитування

Впевнених у тому, що за Порошенка ремонтували більше - лише 9%, за Януковича і Кучми - по 7%, за Кравчука - 2% і 1% - за Ющенка.

Більшість українців уже помітили, як &quot;Велике будівництво&quot; змінило дороги, - опитування

У тому, що стан доріг покращився, 36% респондентів побачили заслугу саме президента. 33% вважають, що це стало результатом дій місцевої влади, 8% - зусиль Мінінфраструктури та Укравтодору, 2% - Верховної ради і 1% - прем'єр-міністра.

Крім цього, збільшення кількості будівництва об'єктів соціальної інфраструктури, яке також проходить в рамках "Великого будівництва", відзначили 29% українців.

Опитані підтримали також ініціативу Володимира Зеленського про введення іпотечної програми зі ставкою 7%. За висловилися 46% опитаних.

Опитування проводилося за методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). В ході нього було опитано 3 тис. громадян України віком від 18 років. Помилка репрезентативності не перевищує 1,8%.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що програма "Велике будівництво" довела можливість побудови в Україні якісної інфраструктури.

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Велике будівництво
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