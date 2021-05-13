Большинство украинцев выступают против продажи земли и за референдум, - социолог

Граждане Украины боятся, что землю скупят иностранцы, и именно это является одной из основных причин, почему две трети избирателей на "земельном" референдуме проголосуют против распродажи земли.

Об этом сообщил директор социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович во время круглого стола "Отношение украинцев к рынку земли".

Комментируя результаты обнародованного накануне исследования, которое его компания провела в конце апреля, социолог напомнил, что 77% жителей поддерживают референдум против распродажи сельскохозяйственной земли, а 75% - намерены принять участие в нем.

"Мы спросили очень четко - как бы вы проголосовали на референдуме с такого вопроса: "поддерживаете ли вы введение в Украине рынка купли/продажи земель с/х назначения?" И мы видим, что за введение рынка земли проголосовали бы 36%, против 64%. Две трети против, треть - за", - констатировал Антипович.

По его словам, украинцев особенно пугает намерение позволить покупку украинской земли иностранным гражданам и компаниям - против этого выступают 79% процентов опрошенных.

"Страх, что землю выкупят иностранцы является одним из основных факторов, которые вызывают большое сопротивление или большую не поддержку украинцами идеи распродаже земли, и здесь нет разницы между жителями Запада или Востока, или с респондентами разных возрастных категорий", - подытожил социолог.