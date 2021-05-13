Більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, - соціолог

Більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, - соціолог
Громадяни України бояться, що землю скуплять іноземці, і саме це є однією з основних причин, чому дві третини виборців на "земельному" референдумі проголосують проти розпродажу землі.
Про це повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович під час круглого столу "Ставлення українців до ринку землі".
Коментуючи результати оприлюдненого напередодні дослідження, яке його компанія провела наприкінці квітня, соціолог нагадав, що 77% мешканців підтримують референдум проти розпродажу сільськогосподарської землі, а 75% - мають намір взяти учать у ньому.
"Ми запитали дуже чітко - як би ви проголосували на референдумі з такого питання: "Чи підтримуєте ви запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель с/г призначення?" І ми бачимо, що за запровадження ринку землі проголосували б 36%, проти - 64%. Дві третини проти, третина - за", - констатував Антипович.
За його словами, українців особливо лякає намір дозволити купівлю української землі іноземним громадянам та компаніям – проти цього виступають 79% відсотків опитаних.
"Страх, що землю викуплять іноземці є одним із основних факторів, які спричиняють великий спротив або ж велику непідтримку українцями ідеї розпродажу землі, і тут немає різниці між мешканцями Заходу чи Сходу, чи респондентами з різних вікових категорій", - підсумував соціолог.
Нагадаємо, Верховна рада схвалила в другому читанні законопроект №2194, який дозволяє передати землі за межами населених пунктів у комунальну власність. Цей закон парламентарії розглядали з 16 березня, через що робота ВР була заблокована, і інші питання нардепи розглядали на позачергових засіданнях.
Єдиною фракцією, яка не дала за зміни до Земельного кодексу жодного голосу, була "Батьківщина" Юлії Тимошенко. Лідер партії назвала це голосування "чорним днем в історії України", а референдум - "єдиним способом захистити землю від розпродажу".
Зараз команда Тимошенко розпочала підготовку всеукраїнського референдуму щодо неприпустимості розпродажу сільськогосподарської землі. Зокрема, відкрито спеціальну гарячу лінію та призначено на 22 травня збори ініціативної групи, яка вже налічує понад 12 тисяч людей.