Більшість українців виступають проти продажу землі й за референдум, - соціолог

Громадяни України бояться, що землю скуплять іноземці, і саме це є однією з основних причин, чому дві третини виборців на "земельному" референдумі проголосують проти розпродажу землі.

Про це повідомив директор соціологічної групи "Рейтинг" Олексій Антипович під час круглого столу "Ставлення українців до ринку землі".

Коментуючи результати оприлюдненого напередодні дослідження, яке його компанія провела наприкінці квітня, соціолог нагадав, що 77% мешканців підтримують референдум проти розпродажу сільськогосподарської землі, а 75% - мають намір взяти учать у ньому.

"Ми запитали дуже чітко - як би ви проголосували на референдумі з такого питання: "Чи підтримуєте ви запровадження в Україні ринку купівлі/продажу земель с/г призначення?" І ми бачимо, що за запровадження ринку землі проголосували б 36%, проти - 64%. Дві третини проти, третина - за", - констатував Антипович.

За його словами, українців особливо лякає намір дозволити купівлю української землі іноземним громадянам та компаніям – проти цього виступають 79% відсотків опитаних.

"Страх, що землю викуплять іноземці є одним із основних факторів, які спричиняють великий спротив або ж велику непідтримку українцями ідеї розпродажу землі, і тут немає різниці між мешканцями Заходу чи Сходу, чи респондентами з різних вікових категорій", - підсумував соціолог.