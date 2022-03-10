Большинство украинцев уверены, что жители России поддерживают войну

По данным опроса, 42% считают, что о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи. 22% думают, что это возможно через 20-30 лет после войны, 18% - что за 10-15 лет, и лишь 12% считают возможным возобновление дружбы за пару лет после войны.

Опрос проведен 8-9 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.