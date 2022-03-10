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Большинство украинцев уверены, что жители России поддерживают войну

Автор: Александр Белоус

Уверены, что большинство россиян поддерживают войну против Украины, 40% украинцев. Еще четверть опрошенных считают, что на территории России каждый второй поддерживает войну, и четверть думают, что сторонники войны там в меньшинстве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, 42% считают, что о восстановлении дружеских отношений украинцев с россиянами вообще не может быть речи. 22% думают, что это возможно через 20-30 лет после войны, 18% - что за 10-15 лет, и лишь 12% считают возможным возобновление дружбы за пару лет после войны.

Опрос проведен 8-9 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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