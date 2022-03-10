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Большинство украинцев уверены в победе в войне с Россией уже в ближайшие недели

Новина українською →
Украина, Четверг 10 марта 2022 10:41
Большинство украинцев уверены в победе в войне с Россией уже в ближайшие недели Фото: в победу над Россию верят почти 100% украинцев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Большинство украинцев (57%) считают, что Украина сможет одержать победу в войне с Россией уже в ближайшие недели: 18% - за неделю, 39% - за несколько недель. Еще 18% считают, что война продлится несколько месяцев, лишь 9% думают, что война закончится за полгода - год или больше.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет. 16% затруднились ответить на этот вопрос.

Большинство украинцев уверены в победе в войне с Россией уже в ближайшие недели

92% опрошенных верят в то, что Украина сможет отразить нападение России. Практически ежедневно этот показатель растет. Только 6% сегодня не имеют такой уверенности. Вера в победу преобладает во всех регионах страны.

Большинство украинцев уверены в победе в войне с Россией уже в ближайшие недели

Более 80% ответили, что каким - то образом помогают в защите Украины: в частности 39% опрошенных сейчас помогают людям и армии как волонтеры, 37% - помогают финансово. Также 18% участвуют в информационном сопротивлении, 12% - продолжают работать в критической инфраструктуре. 10% украинцев отметили, что являются участниками территориальной обороны.

Только 19% ответили, что не имеют возможности помогать сейчас стране. Чаще - это старшие люди. Однако и среди старших большинство сегодня вовлечены в сопротивление.

Большинство украинцев уверены в победе в войне с Россией уже в ближайшие недели

Опрос проведен 8-9 марта 2022 года по всей Украине за исключением временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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