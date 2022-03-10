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Більшість українців впевнені у перемозі у війні з Росією вже у найближчі тижні

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Україна, Четвер 10 березня 2022 10:41
Більшість українців впевнені у перемозі у війні з Росією вже у найближчі тижні Фото: у перемогу над Росію вірять майже 100% українців (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Більшість українців (57%) вважають, що Україна зможе перемогти у війні з Росією вже у найближчі тижні: 18% - за тиждень, 39% - за кілька тижнів. Ще 18% вважають, що війна триватиме кілька місяців, лише 9% думають, що війна закінчиться за півроку-рік чи більше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає. 16% не змогли відповісти на це питання.

Більшість українців впевнені у перемозі у війні з Росією вже у найближчі тижні

92% опитаних вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії. Практично щодня цей показник зростає. Лише 6% сьогодні не мають такої впевненості. Віра у перемогу переважає в усіх регіонах країни.

Більшість українців впевнені у перемозі у війні з Росією вже у найближчі тижні

Більше 80% відповіли, що якимось чином допомагають у захисті України: зокрема 39% опитаних зараз допомагають людям і армії як волонтери, 37% - допомагають фінансово. Також 18% беруть участь в інформаційному супротиві, 12% - продовжують працювати в критичній інфраструктурі. 10% українців зазначили, що є учасниками територіальної оборони.

Тільки 19% відповіли, що не мають змоги допомагати зараз країні. Частіше - це старші люди. Однак і серед старших більшість сьогодні залучені до супротиву.

Більшість українців впевнені у перемозі у війні з Росією вже у найближчі тижні

Опитування проведене 8-9 березня 2022 року по всій Україні за виключенням тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте у текстовому онлайні РБК-Україна.

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