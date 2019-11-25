Большинство украинцев поддерживают акцию "Кто заказал Катю Гандзюк?"

Фото: акция Кто заказал Катя Гандзюк? (РБК-Украина)

Граждане считают действия правоохранителей в этом деле неэффективными

О деле об убийстве общественной активистки Екатерины Гандзюк слышали 73% граждан Украины. Об этом свидетельствуют данные опроса фонда "Демократические инициативы" и КМИС.

По данным опроса, эффективными действия правоохранительных органов по этому делу считают лишь 9%, а 74,5% оценивают действия правоохранителей как неэффективные. Причем 89% опрошенных заявили, что для них лично важно, чтобы расследование этого дела довели до конца и лишь для 6% это не важно.

Об общественной инициативе "Кто заказал Катя Гандзюк?" слышали 34% украинцев. Поддерживают эту инициативу 85% респондентов и только 5% - не поддерживают.

Основную ответственность за раскрытие преступлений, связанных с деятельностью общественных активистов, по мнению опрошенных, несут в первую очередь прокуратура (66%), полиция (57%) и суды (38%).

Данные опроса свидетельствуют, что 84% граждан считают нападения на общественных активистов важной проблемой. Поэтому не случайно, что 77% опрошенных уверены, что быть общественным активистом в Украине опасно и только 14% уверены в безопасности.

Опрос был проведен фондом "Демократические инициативы" совместно с Киевским международным институтом социологии с 4 по 19 ноября 2019 года по всей Украине за исключение оккупированных Россией территорий. В результате полевого этапа было собрано 2041 анкета. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, 31 июля 2018 года в Херсоне на активистку Екатерину Гандзюк было совершено нападение. Ее облили серной кислотой, в результате она получила химические ожоги тела, рука и лица (более 35% тела). Она умерла в больнице 4 ноября.

Отметим, по данным опроса Социологической группы "Рейтинг", в конце октября 2019 года общественным организациям доверяют 48% респондентов, не доверяют - 27%. В то же время полиции не доверяют 49%, доверяют - 31%.